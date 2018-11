Désintox. La fausse photo de l'assassinat de Jamal Khashoggi provenait de la série « Braquo »

Les photos sont censées montrer comment le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été tué au consulat turc de son pays au début du mois d’octobre. Et surtout comment les agents de la couronne saoudienne envoyés pour commettre ce crime l’ont démembré et découpé en morceaux. Des photos légendées en ce sens et dans plusieurs langues circulent ainsi depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Elles montrent un homme avec une tronçonneuse devant une mare de sang. De mauvaise qualité, elles sont prises de haut, comme s’il s’agissait d’une caméra de surveillance de l’ambassade saoudienne, qui aurait fuité.

Le tout peut sembler crédible. En effet, des images de vidéo surveillance qui entourent l’ambassade saoudienne ont déjà fuité dans la presse, avec la complicité des autorités turques. Ce qui a permis aux médias de montrer les meurtriers de Jamal Khashoggi arrivant quelques instants avant lui au consulat saoudien d’Istanbul, ou encore l’entrée de personnels de ménage après que le méfait a été commis.

Alors ces photos si choquantes montrent-elles vraiment la découpe du corps du journaliste ? Pas du tout ! C’est ce qu’a découvert France 24 en interrogeant un des comptes relayant ces images sur Facebook. Elles sont en fait issues d’une série télévisée… française. En l’occurrence l’épisode 5 de la saison 4 de Braquo, diffusé il y a plus de 2 ans sur Canal +. L’acteur de la série s’est même reconnu sur les images, et a donc publié un démenti sur Facebook.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

