Arabie saoudite : poignée de main entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien

Emmanuel Macron a rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le moment le plus sensible du voyage officiel du président français dans le Golfe, comme l'explique Guillaume Daret à Djeddah.

C'était le moment le plus délicat du déplacement dans le Golfe d'Emmanuel Macron : la rencontre avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, samedi 4 décembre. "Après une poignée de main entre le président français et le prince héritier, les sourires sur les lèvres des deux hommes étaient présents", indique samedi midi depuis Djeddah, le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret.



Premier déplacement depuis l'affaire Khashoggi

C'est la première visite d'un leader d'un grand pays occidental depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. La rencontre a été particulièrement scrutée et critiquée par les ONG qui accusent Paris de faire fi des droits de l'homme. "Je n'oublie et ne cautionne rien, mais comment peser dans la région si on ne parle pas à l'Arabie saoudite", a répondu le président français, rapporte Guillaume Daret. Emmanuel Macron rentrera à Paris dans la soirée.