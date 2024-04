Conflit au Proche-Orient : le scandale des vidéos de l’armée israélienne sur les réseaux sociaux

Les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza, samedi 20 avril. Humiliations, pillages, destructions… Certains soldats israéliens mettent en scène leurs exactions sur les réseaux sociaux. Tsahal, qui reconnait les faits, affirme avoir pris des sanctions.

Une explosion accompagnée de cris de joie, un soldat qui ironise sur les destructions, ou un autre qui maudit une Palestienne… Des centaines de vidéos postées sur les réseaux sociaux suscitent le malaise. Sur l'une d'elles, une invitation à célébrer un mariage est mise en scène. En réalité, il s’agit d’un décompte d’explosion. On peut également voir des destructions tournées en spectacle avec DJ, ou un soldat déguisé en dinosaure charger des obus et danser après le tir.

Des soldats qui se filment en détruisant des biens de Palestiniens

Aya Kasher, professeur d’éthique et de philosophie, qui a rédigé le Code de comportement des soldats, rappelle que "la force doit être utilisée pour accomplir une mission", qu’elle "ne doit pas servir d’autre but", et qu’il ne faut "montrer aucune joie". À Gaza, les soldats se filment également en détruisant des biens de Palestiniens. D’autres sont filmées dans des chambres, exhibant des bijoux personnels ou des dessous féminins.

Selon Uri Givati, ancien soldat et membre de l’organisation "Breaking the silence", ces comportements ont un lien avec la montée de l’extrême-droite dans le monde. "Cela veut dire qu’il y a plus de commandants qui soutiennent ces destructions, cette idée de revanche", commente-t-il. Si Tsahal affirme avoir rappelé à l’ordre ses soldats, des vidéos continuent toujours être postées.