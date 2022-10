Sciences : rencontre avec le tout nouveau prix Nobel de physique

Il avait accepté, il y a plusieurs mois, de parrainer l’événement. Alors, Nobel ou pas, Alain Aspect honore son engagement. Après quatre jours de marathon médiatique, le physicien se prête au jeu et prend part, au milieu des enfants, aux ateliers de ce village de la science, à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). "Je ne pense pas qu’on se sortira des problèmes actuels de la société si on n’a pas des jeunes gens et des jeunes filles qui s’engagent dans la science, et donc si je peux contribuer à en attirer quelques-uns dans la science, je trouve que ça sera bien", déclare le prix Nobel de physique 2022.

Orienté par son professeur de physique au lycée

Le plus prestigieux des prix scientifiques, accordé à Alain Aspect mardi 4 octobre, a été une heureuse coïncidence pour les organisateurs de l’événement. Rarement la mécanique quantique, spécialité du physicien, aura déplacé une telle foule. Le pouvoir du Nobel. C’est la passion de son professeur de physique au lycée qui a orienté Alain Aspect vers une carrière scientifique.