Prix Nobel : un physicien français récompensé

Mardi 2 octobre, Gérard Mourou a été escorté par des photographes jusqu'à l'amphithéâtre de la prestigieuse école Polytechnique, son lieu de travail. À 74 ans, il a encore un peu de mal à réaliser qu'il vient de décrocher un prix Nobel de physique. "On sent vraiment qu'on va changer de vie, on prend une autre peau", a -t-il déclaré, ému.

Le quatorzième physicien français à recevoir le prix Nobel

La grande découverte de Gérard Mourou ce sont les impulsions laser à très haute puissance. Cette technologie a permis le développement de la chirurgie laser. Ces dernières années, le chercheur a aussi été associé à la construction de plusieurs installations de lasers géants. Ils permettront peut-être un jour de retraiter tous nos déchets radioactifs. Ses recherches prometteuses lui valent aujourd'hui un prix Nobel et l'admiration de ses étudiants. "Ça représente beaucoup de choses, c'est juste incroyable", rapporte l'un d'entre eux. Gérard Mourou vient de devenir le quatorzième physicien français couronné par le prix Nobel.

Le JT

Les autres sujets du JT