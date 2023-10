Prix Nobel de médecine : les chercheurs Katalin Karikó et Drew Weissman récompensés pour leurs travaux sur les vaccins à ARN messager

Le prix Nobel de médecine et de physiologie 2023 a été attribué, lundi 2 octobre, à la Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman "pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le Covid-19", salue le comité Nobel. "Les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes", a-t-il ajouté.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj