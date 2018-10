Prix Nobel d'économie : deux Américains récompensés pour leurs travaux sur le réchauffement climatique et les innovations technologiques

Créé en 1968, le "prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel" est la récompense la plus prestigieuse pour un chercheur en économie.

Le prix Nobel d'économie a été attribué, lundi 8 octobre, aux chercheurs américains William Nordhaus et Paul Romer. Le premier, professeur à l'université de Yale, est récompensé pour ses travaux "intégrant le changement climatique dans les analyses macroéconomiques de long-terme". Le second, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et enseignant à l'université de New York, est salué pour ses recherches "intégrant les innovations technologiques dans les analyses macroéconomiques de long-terme".

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 octobre 2018

Les deux lauréats "ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps : conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète", a indiqué l'Académie royale des sciences. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 860.000 euros).