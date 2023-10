Nobel de la paix à Narges Mohammadi : "Ce n'est pas un totem d'immunité" pour elle mais "l'Iran ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ce prix", estime Frédéric Encel

Ce prix ne va certainement pas "modifier la nature du régime iranien", précise Frédéric Encel, mais pour la lauréate, "cela peut changer les choses".

Le prix Nobel de la paix attribué à la militante et journaliste iranienne, Narges Mohammadi, "n'est pas un totem d'immunité" pour elle qui est actuellement emprisonnée depuis septembre 2021, avertit le spécialiste en géopolitique Frédéric Encel, mais "l'Iran ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ce prix".

"Ce n'est pas du tout un totem, notamment face à un régime ultra autoritaire et de plus en plus violent. Cela dit, le monde entier va savoir par définition que le prix Nobel lui a été attribué. Et dans beaucoup de chancelleries, y compris d'ailleurs des chancelleries qui a priori ne sont pas inféodées à Washington ou à Bruxelles ou que sais-je encore, c'est quand même quelque chose qui marque. C'est-à-dire que l'Iran ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ce prix Nobel", analyse-t-il.

Ce prix ne va certainement pas "modifier la nature du régime iranien", précise Frédéric Encel, "mais pour elle, cela peut changer les choses". Sur ses conditions de détention ? "C'est encore difficile à dire", estime-t-il, mais le Nobel c'est "quelque chose qui est universellement connu, universellement admis, apprécié et donc à la marge, ça peut changer les choses et au fond, c'est déjà beaucoup."