Le prix Nobel de chimie décerné à deux Américains et un Danois, le chercheur Barry Sharpless récompensé pour la deuxième fois

Les découvertes des Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless et du Danois Morten Meldal ont donné naissance à la "chimie clic" et "bio-orthogonale", deux domaines de la chimie moderne.

Le prix Nobel de chimie 2022 a été attribué, mercredi 5 octobre, aux Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless et au Danois Morten Meldal pour leurs travaux sur la "chimie clic" et "bio-orthogonale", a annoncé le comité Nobel depuis Stockholm (Suède).

Barry Sharpless, 81 ans, est seulement la cinquième personne à décrocher deux fois un Nobel. Il avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Le chercheur américain, basé en Californie, et le Danois de 58 ans Morten Meldal, de l'université de Copenhague, sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de "chimie clic", une nouvelle forme de combinaison de molécules. Celle-ci est notamment utilisée pour développer des traitements pharmaceutiques, cartographier l'ADN ou créer de nouveaux matériaux.

L'Américaine Carolyn Bertozzi, 55 ans, est elle sacrée pour l'invention de la chimie bio-orthogonale, une réaction chimique décrite comme pouvant être initiée dans un organisme vivant, mais sans perturber ou changer sa nature chimique.

Une Française primée en 2020

L'Allemand Benjamin List et le Britannique David Macmillan avaient été récompensés en 2021 pour avoir inventé un nouveau type de catalyseurs pour fabriquer de nouvelles molécules, à moindre coût et de façon plus propre. En 2020, la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna avaient été primées pour les "ciseaux moléculaires".