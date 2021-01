Présidentielle américaine : Donald Trump a fait pression sur un élu de l’État de Géorgie

Donald Trump a toujours estimé que son rival, le candidat démocrate Joe Biden, lui avait volé l’élection présidentielle américaine. Depuis, il tente absolument tout pour remettre en cause le résultat du vote. Samedi 2 janvier, le président a ainsi contacté le principal responsable du scrutin dans l’État de Géorgie. "Écoute, ce que je te demande, c’est ça. Je veux que tu me trouves 11 780 votes, ce qui fait un de plus que la différence actuelle. Cet État, nous l’avons gagné. Il n’y a aucun mal à dire que finalement, tu as recalculé", lance-t-il.

L’élu n’a pas cédé à la pression

Même s’il est lui-même élu républicain, l’intéressé, Brad Raffensperger, ne va pas accepter cette demande. Il répond à Donald Trump : "Monsieur le Président, vous avez un problème. Vos chiffres sont faux." On ignore encore comment le Washington Post s’est procuré cet enregistrement. Mais la démarche du président fait vivement polémique. Dans 48 heures, Joe Biden devrait officiellement être déclaré président des États-Unis. Donald Trump a appelé à une grande manifestation, mercredi 6 janvier, pour contester ce résultat.

