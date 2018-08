Un homme soupçonné du meurtre d'un garçon néerlandais arrêté en Espagne 20 ans après les faits

Il était recherché depuis 20 ans. Un suspect dans une affaire de meurtre d'un jeune garçon, commis aux Pays-Bas en 1998 et qui continue d'ébranler le pays, a été arrêté en Espagne, a déclaré la police néerlandaise dimanche 26 août. "Jos B., 55 ans, suspect dans la mort de Nicky Verstappen, a été arrêté en Espagne dimanche après-midi. Il a été écroué et sera livré aux Pays-Bas", a annoncé dans un communiqué la police du Limbourg.

Nicky Verstappen, 11 ans, avait soudainement disparu d'un camp de jeunesse en août 1998 dans la province de Limbourg, dans le sud des Pays-Bas. Le corps de cet enfant, qui a été agressé sexuellement avant d'être tué, avait été retrouvé un jour plus tard. Au moment des faits, la police avait effectué des recherches de grande envergure, suivies de près par les médias et le public néerlandais. Le tueur n'avait malgré tout jamais été retrouvé.

Après avoir lancé cette année un appel à plus de 20 000 hommes afin de collecter des échantillons d'ADN, les enquêteurs néerlandais avaient dit mercredi avoir trouvé un suspect, identifié par les médias locaux comme étant Jos Brech.

L'homme de 55 ans avait été vu pour la dernière fois en France. Le suspect, qui travaillait auparavant chez les scouts et qui serait un expert en survie, y possède un chalet dans les Vosges. En fouillant le bâtiment, la police a découvert des traces d'ADN sur ses affaires personnelles. Et cela correspondait avec celles mises au jour sur les affaires du jeune garçon.

Porté disparu par sa famille en avril, le suspect a été arrêté "grâce à un témoin qui l'a reconnu après avoir vu sa photo dans les médias ces derniers jours", ont ajouté les enquêteurs, saluant la "bonne coopération" avec la police espagnole.

"Nous l'avons eu ! Jos Brech a été arrêté en Espagne près de Barcelone !", s'est exclamé dans un tweet le journaliste et porte-parole de la famille du jeune garçon, Peter R. de Vries."La famille est très soulagée. Justice va être rendue", a-t-il ajouté.

BREAKING NEWS: WE GOT HIM!! JOS BRECH IS GEPAKT IN SPANJE BIJ BARCELONA!! De familie en ik zijn vanavond ingelicht door politie. Geweldig!! Eindelijk!!! Hulde voor het rechercheteam. Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kolo van hen af!! Recht krijgt zijn loop!!! pic.twitter.com/MclEt9oXoj