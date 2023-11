Succès de l'extrême droite aux Pays-Bas : "On a tout raté", constate Raphaël Glucksmann (Place publique)

Le député européen Raphaël Glucksmann était l'invité des "4 Vérités", jeudi 23 novembre.

Le Parti pour la liberté, parti d'extrême droite de Geert Wilders, est arrivé en tête lors des élections législatives néerlandaises du mercredi 22 novembre. Qu'ont raté les modérés pour que de plus en plus de peuples se dirigent vers ce type de dirigeants ? "Tout. On a tout raté. J'aimerais qu'on prenne conscience de la gravité du moment qu'on est en train de traverser. L'Union européenne fait face à des crises immenses, on a la guerre qui a fait son retour sur notre territoire. On n'a jamais eu autant besoin de l'Union européenne et élections après élections, on voit l'extrême droite remporter des succès immenses", explique le député européen (Place publique) Raphaël Glucksmann, invité des "4 Vérités", jeudi 23 novembre.

L'UE "est en danger externe et interne"

"M. Wilders a fait campagne non seulement contre les musulmans, contre l'immigration, mais aussi contre le pacte vert européen, la transition écologique, et pour un référendum de sortie des Pays-Bas de l'Union européenne", constate le député européen. L'Union européenne est-elle en danger de mort ? "Elle est en danger externe et interne. Il y a une conjugaison de menaces qu'on n'a sûrement jamais vues dans notre histoire européenne", détaille-t-il en constatant : "L'Europe est un nain géopolitique".