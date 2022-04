Pays-Bas : les tulipes du parc de Keukenhof sacrent le printemps

À Lisse (Pays-Bas), tout près d'Amsterdam, un jardin concentre à lui seul toute la richesse des Pays-Bas. Sept millions de bulbes sont plantés chaque année dans le parc de Keukenhof. 800 sortes de tulipes y cohabitent, ainsi que 2 500 arbres. À chaque printemps, ils offrent une explosion de couleurs. "Je n'ai jamais rien vu de tel, nulle part ailleurs", commente un promeneur. Le jardin accueille plus d'un million de visiteurs tous les ans, venus du monde entier. De nombreux habitants de la région sont par ailleurs devenus des habitués. "Le parc a été créé en 1949, je suis né en 1950, donc je crois que je viens chaque année depuis 1951", confie l'un d'eux.



Ouvert seulement huit semaines par an

Après deux ans de fermeture à cause du Covid-19, Keukenhof retrouve en 2022 enfin son public. "C'est merveilleux d'être ici avec tous ces gens dans le parc. C'est un sentiment indescriptible", explique Tom Schreuder, le directeur commercial du jardin. Le parc n'ouvre ses portes au public que huit semaines par an, au printemps. Le reste de l'année, ce sont les jardiniers qui en profitent, et prennent soin des fleurs avec la plus grande attention. Toutes viennent des Pays-Bas, et sont plantées à la main.