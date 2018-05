Pays-Bas : le plus grand champ de tulipes au monde

Des tulipes à profusion... La fleur a fait la réputation des Pays-Bas, premier producteur au monde. Le parc Keukenhof de Lisse en est la vitrine : 32 hectares qui n'ouvrent au public que huit semaines par an, au moment où les fleurs explosent. Des massifs soigneusement dessinés sur le thème de la romance cette année, des rivières de fleurs et des mosaïques plus sauvages qui enchantent les visiteurs du monde entier. "C'est étonnant et apaisant, même s'il y a beaucoup de monde autour, rapporte une touriste, les couleurs sont spectaculaires". "Je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant de variétés de formes et de couleurs dans les tulipes", confie un visiteur français, "ça permet de faire de belles photos de couleur et de fleurs".

40 jardiniers plantent à la main 7 millions de bulbes

Le parc regroupe 1 700 variétés de tulipes. Dodues, des plus élancées ou un peu effilochées et de toutes les couleurs. Pour obtenir ce résultat éphémère, 40 jardiniers travaillent toute l'année. Ils plantent à la main 7 millions de bulbes et rien n'est laissé au hasard pour garantir deux mois de floraison. "On plante d'abord des bulbes à floraison tardive, explique André Beyk, on relisse, ensuite on met des tulipes précoces, on remet une épaisseur de terre, et par dessus, on met des crocus ; et ça nous fait trois couches". Dans une semaine, le parc fermera, en même temps que les fleurs faneront.

