Les Pays-Bas présentent des excuses officielles pour l'esclavage

"Nous ne pouvons que reconnaître et condamner l'esclavage dans les termes les plus clairs comme un crime contre l'humanité", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Un message adressé "à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte. À leurs filles et fils et à tous leurs descendants". Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a présenté, lundi 19 décembre, à La Haye, les excuses officielles du gouvernement néerlandais pour le rôle de l'Etat dans 250 ans d'esclavage. "Nous ne pouvons que reconnaître et condamner l'esclavage dans les termes les plus clairs comme un crime contre l'humanité", a-t-il affirmé.

Au même moment, plusieurs de ses ministres étaient présents dans sept anciennes colonies, au Suriname et dans les Caraïbes, pour discuter de la question avec les habitants. "Des personnes ont été transformées en marchandise. La dignité humaine a été foulée aux pieds d'une manière horrible", a ajouté Mark Rutte, avant de dire "je suis désolé" en anglais, en sranan (créole surinamien) et en papiamento (créole des Antilles néerlandaises).

Ces excuses ont été saluées comme un "tournant dans l'histoire du royaume" néerlandais. Toutefois, le manque d'actions concrètes de la part du gouvernement a été déploré au Suriname et à Sint Maarten, une île des Antilles partagée avec Saint-Martin, où la Première ministre a fustigé le manque de dialogue de la part du gouvernement des Pays-Bas.