Eurozapping : la Croix-Rouge internationale victime d'une cyber-attaque en Suisse

En Suisse, la Croix-Rouge internationale a été victime d'une cyber-attaque. Déplacés, disparus ou en détention, ils ont fait confiance à la Croix-Rouge. Les données de plus de 500 000 d'entre eux viennent d'être volées. Les risques pour les victimes sont tels que le président que la Croix-Rouge lance cet appel : "Faites ce qu'il faut, ne divulguez pas ces informations, ne les utilisez pas, ne les vendez pas, c'est un appel à l'humanité de ces auteurs." Jusqu'ici, ces pirates n'ont pas été identifiés, la Croix-Rouge se dit prête à discuter pour récupérer les données.

Les manifestations de ces dernières semaines auront eu raison de la future mine de lithium, la plus grande d'Europe. Elle devait être exploitée par le groupe Britanico-Australien Rio Tinto. Le gouvernement serbe vient de faire volte-face et annule son autorisation. Respecter ses champs et ses sources d'eau, un moyen pour les gouvernements d'apaiser la grogne à quelques mois d'élections législatives et présidentielles. Aux Pays-Bas, l'émission The Voice est secouée par un scandale sexuel. Un des coachs est accusé de viol par une participante. Au total, 19 femmes dénoncent des agressions sexuelles. Le responsable de l'émission est, lui aussi, incriminé.