Europe : l'extrême droite progresse dans plusieurs pays Durée de la vidéo : 1 min Europe : l'extrême droite progresse dans plusieurs pays Europe : l'extrême droite progresse dans plusieurs pays - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - D. Schlienger, O. Sauvayre France Télévisions

Aux Pays-Bas, Geert Wilders, le candidat de l’extrême droite, a remporté les élections législatives. Une de plus car le camp populiste progresse en Europe et marque de plus en plus de points.

Geert Wilders est le nouvel homme fort des Pays-Bas. Son parti d'extrême droite, le PVV, a remporté les élections législatives dans le pays, mercredi 22 novembre. Avec Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orbán en Hongrie et Robert Fico en Slovaquie, l'extrême droite gagne du terrain en Europe. Les Pays-Bas pourraient rejoindre ces pays où l'extrême droite est déjà au pouvoir et affiche ses idées sans retenue. L’exemple de l’Italie et de la Hongrie En Finlande, en Lettonie ou encore en Suède, les populistes sont membres d'une coalition gouvernementale ou la soutiennent. En Allemagne, dans les derniers sondages, le parti d'extrême droite AfD arrive second avec 21% d'intentions de vote. En France, une enquête Ipsos place le Rassemblement national en tête pour les élections européennes, avec 29%. Dans tous ces pays, l'extrême droite s'installe durablement dans le paysage politique. Seul revirement en Europe, la Pologne. Dans le pays, après huit ans au pouvoir, la droite ultraconservatrice a été battue par l'opposition centriste. Mais le parti populiste reste très puissant en Pologne. Les élections européennes en juin 2024 permettront d'évaluer l'ampleur réelle de la montée de l'extrême droite en Europe.

