Amsterdam : des ponts qui s'effritent

Amsterdam (Pays-Bas), ville construite sur des marécages, compte 75 kilomètres de canaux et 1 600 ponts, dont certains s'affaissent et menacent même de s'effondrer, parfois. Six ponts ont ainsi été condamnés après des chutes de pierres, la faute aux voitures, aux camions et au manque d'entretien. Un quai s'est aussi déporté de plusieurs centimètres et un contrefort en acier va venir le stabiliser. "Pour s'assurer que ce soit bien sécurisé, jusqu'à ce que nous rénovions, nous mettons ces digues métalliques", explique Martijn Meulblok, ingénieur en travaux publics.

Des fondations en bois du XVIIe siècle

Les fondations de certains ponts sont en bois et datent parfois du XVIIe siècle. Elles n'ont pas été réfléchies pour faire passer camions et voitures. "Il faut absolument réduire le trafic lourd dans le centre historique, on voit beaucoup de voitures et on préfèrerait que ce soit réservé aux piétons et aux vélos pour préserver la ville", estime Karel Loeff, de l'association de défense du patrimoine Heemschut.

Le JT

Les autres sujets du JT