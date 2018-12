Amsterdam : la pêche au plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les canaux d'Amsterdam font tout le charme de la capitale néerlandaise. 75 km de voies d'eau à découvrir en péniche touristique comme sur de plus petits bateaux, conviviaux. La croisière écolo, de son côté, devient de plus en plus tendance. Voilà comment se passe l'une de ces escapades. La croisière peut coûter 25 €, comprenant deux heures de navigation, un café et une épuisette. Pendant que les passagers sillonnent les canaux, ils vont aussi les nettoyer. "J'ai trouvé des canettes, une bouteille et du polystyrène", explique un touriste.

Des déchets recyclés en mobilier de bureau

Dans le lot de détritus, les passagers sortent de l'eau quelques surprises, comme ce sachet probablement de cocaïne. "Nous trouvons vraiment de tout et beaucoup de drogues. Souvent, c'est de l'herbe", explique l'un des organisateurs de la croisière. Pour ces touristes italiens, cette croisière est une façon de visiter Amsterdam en se sentant utile. "C'est bien de donner un peu de soi dans ce type d'activités, c'est pour la bonne cause", explique l'un d'entre eux. Les déchets plastiques récoltés seront en partie recyclés, transformés en plaques, notamment pour réaliser du mobilier de bureau.

