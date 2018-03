VIDEO. A Amsterdam, les canaux gelés se transforment en patinoire

La vague de froid a transformé la capitale des Pays-Bas en patinoire géante.

Ce n'était pas arrivé depuis six ans, selon The Guardian (en anglais). A Amsterdam (Pays-Bas), le vague de froid qui touche le nord de l'Europe a transformé, vendredi 2 mars, certains canaux en patinoire géante. Une aubaine dont on profité de nombreux habitants, comme le montrent ces images postées sur les réseaux sociaux.

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr — juan (@juanbuis) 2 mars 2018

Ice skating on the canals of #Amsterdam ❄️ pic.twitter.com/BghNs1dUYU — Bader F. (@BaderFQ) 2 mars 2018

More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8 — jim butler (@TheSCAuthority) 2 mars 2018

Surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "Canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, la vague de froid n'a pas fait que des heureux patineurs en Europe. Au moins 59 personnes sont mortes, selon le comptage des bureaux de l'AFP.