L'armée israélienne se retire de Jénine en Cisjordanie occupée, après une vaste opération "antiterroriste"

L'armée israélienne s'est retirée de la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, vendredi 6 septembre, après une vaste opération "antiterroriste" lancée le 28 août dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, où les groupes armés en lutte contre Israël sont spécialement actifs.

Les raids, réguliers en Cisjordanie, mais qui ont rarement atteint une telle ampleur, se sont concentrés sur Jénine et ses environs, et ont été accompagnés d'importantes destructions, selon des témoins et des journalistes de l'AFP. Selon des habitants, les soldats israéliens se sont retirés de Jénine et de son camp de réfugiés dans la nuit. "A ce jour, 14 terroristes ont été éliminés, plus de 30 suspects ont été arrêtés" à Jénine, a annoncé vendredi l'armée israélienne dans un communiqué, sans pour autant annoncer la fin de son opération.

Selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, 36 Palestiniens âgés de 13 à 82 ans ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie, depuis le 28 août. Tsahal a annoncé de son côté qu'un de ses soldats était tombé au combat à Jénine, le 31 août.