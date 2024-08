Guerre Israël-Hamas : dix personnes tuées dans des raids israéliens sur le nord de la Cisjordanie occupée, annonce le Croissant-Rouge

Le porte-parole du Croissant-Rouge palestinien a annoncé, mercredi 28 août à l'AFP, que dix Palestiniens avaient été tués dans la nuit lors de raids israéliens sur plusieurs villes du nord de la Cisjordanie occupée.

Deux Palestiniens ont été tués dans la ville de Jénine, quatre autres dans le bombardement d'une voiture dans un village proche et quatre encore dans un camp de réfugiés près de la ville de Toubas, a précisé Ahmed Jibril, porte-parole du Croissant-Rouge. L'armée israélienne a de son côté indiqué mener "une opération de contre-terrorisme à Jénine et Tulkarem", dans le nord de la Cisjordanie. "Les forces de sécurité ont lancé une opération pour combattre le terrorisme à Jénine et Tulkarem", avait déclaré l'armée israélienne dans un communiqué un peu plus tôt.

Le Jihad islamique, allié du Hamas, a dénoncé une "vaste agression sur les villes et les camps du nord de la Cisjordanie occupée", estimant qu'Israël "cherche à transférer le poids du conflit à la Cisjordanie occupée" en vue d'une "annexion" de celle-ci. La guerre entre Israël et le Hamas a débuté à la suite de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en territoire israélien le 7 octobre.