Vers une nouvelle journée d'affrontements entre Gaza et Israël

À Gaza, ce mardi 15 mai sera consacré au deuil. Les enterrements vont se succéder, mais il y aura à nouveau un appel à manifester après la prière de la mi-journée. Un appel à se rassembler lancé il y a déjà quelques semaines et qui a été maintenu malgré les affrontements et les violences d'hier. Une journée qui coïncide avec ce que les Palestiniens appellent ici la "Nakba" qui signifie "la catastrophe". Il s'agit des commémorations de l'exode de centaines de milliers de familles arabes fuyants les violences et leur maison lors de la création de l'État d'Israël il y a 70 ans.

La stratégie d'Israël critiquée

L'armée israélienne a affirmé qu'elle ne souhaitait adapter ni son dispositif de sécurité ni ses consignes de tirs. Israël revendique son droit à se défendre et à ouvrir le feu sur quiconque essayera de porter atteinte ou de franchir la barrière de sécurité entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien. Une stratégie israélienne critiquée sur le plan international. C'est une nouvelle journée de fortes tensions qui se profile entre Gaza et Israël.

