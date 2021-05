Proche-Orient : le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a débuté

Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu, vendredi 21 mai au matin, mettant fin à 10 jours d’affrontements. On compte 232 morts côté palestinien et 12 morts côté israélien. Le Hamas crie victoire, après avoir tiré plus de 4 000 roquettes sur Israël. Le parti islamiste a démontré sa force de frappe et s’est montré comme le bras armé de ce qu’il appelle la "résistance" face à Israël.

Mahmoud Abbas affaibli

A Ramallah, en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est accusée de corruption et de collaboration. Côté israélien, Benyamin Netanyahou, lui aussi, a de quoi se réjouir : il était en mauvaise posture il y a deux semaines encore, incapable de former une coalition et risquait de perdre le pouvoir et son immunité. Il espère aujourd’hui avoir marqué des points dans l’opinion publique en se présentant comme le seul capable de défendre Israël face aux islamistes qui ont juré sa destruction, explique le journaliste de France Télévisions Dominique Derda, en direct de Jérusalem.