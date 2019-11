Israël : plusieurs tirs de roquettes après la mort d'un haut commandant palestinien à Gaza

"Nous nous préparons à plusieurs jours d'affrontements", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne.

Nouvelle escalade des tensions. L'armée israélienne a tué, mardi 12 novembre, un haut commandant du Jihad islamique palestinien qui résidait à l'est de la ville de Gaza. En réponse, le groupe armé a répliqué en tirant des salves de roquettes sur Israël. Les sirènes d'alarme ont été activées dans de nombreuses villes israéliennes à proximité de Gaza et jusque dans la métropole économique Tel-Aviv. Plusieurs écoles ont été fermées.

Le Jihad islamique a confirmé la mort du commandant Baha Abou Al-Ata, 42 ans, et de sa femme et a annoncé être en "alerte maximale". De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré qu'il y a eu "un nombre important de tirs vers Israël", ajoutant ne pas être en mesure de confirmer que ces roquettes avaient bien été lancées par le Jihad islamique.

"Notre message au Hamas et au Jihad islamique palestinien est que nous ne cherchons pas une escalade (...) mais que nous sommes prêts à des scénarios défensifs et offensifs (...) Nous nous préparons à plusieurs jours d'affrontements", a déclaré Jonathan Conricus.

Des frappes en Syrie également

A Damas, en Syrie, des frappes ont aussi ciblé un responsable politique du Jihad islamique, tuant deux personnes dont son fils, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, imputant la responsabilité de la frappe à Israël.

Ces affrontements contrastent avec le calme relatif qui régnait ces dernières semaines le long de la barrière entre Gaza et Israël. En août, un ping-pong de roquettes et de frappes aériennes avait fait craindre une escalade entre le Hamas et l'Etat hébreu, qui se sont livré trois guerres dans l'enclave depuis 2008.