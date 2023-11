Conflit Israël-Hamas: trois ONG palestiniennes saisissent la CPI pour faire cesser "les crimes de guerre" commis dans la bande de Gaza

Me Emmanuel Daoud, avocat français de trois ONG de défense des droits humains palestiniennes, estime jeudi 9 novembre sur France Inter que "les plus hauts responsables de l'État d'Israël" doivent répondre "de leurs actes."

Temps de lecture : 1 min

"Nous avons décidé de saisir la Cour pénale internationale" pour faire cesser les "crimes de guerre" commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, affirme jeudi 9 novembre sur France Inter Me Emmanuel Daoud, avocat français de trois ONG de défense des droits humains palestiniennes. Selon ces associations, des "hôpitaux, des établissements scolaires et des camps de réfugiés sont visés" lors des attaques aériennes israéliennes. "Pendant cette guerre, on a utilisé des munitions comme du phosphore blanc, avec des capacités incendiaires terribles, et qui sont proscrites", ajoute-t-il.

L'avocat de ces trois ONG reconnaît qu'il "fallait riposter, et c'est normal, contre le Hamas à la suite des crimes terroristes commis par celui-ci le 7 octobre, mais cela ne veut pas dire punir toute la population palestinienne". "On ne peut pas, pour se défendre, commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité", lance-t-il.

Face à ce constat, les trois associations ont saisi mercredi soir la Cour pénale internationale "pour qu'elle délivre des mandats d'arrêt afin que les plus hauts responsables de l'État d'Israël, qui sont en train de mener ces attaques systématiques et généralisées contre la population civile palestinienne, répondent de leurs actes".