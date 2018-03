Bande de Gaza : inquiétude autour de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne

Cela fait déjà plusieurs années que les experts répètent que Gaza est une bombe à retardement et "le chef d'État major de l'armée israélienne lui-même, a mis en garde son propre gouvernement, cette semaine, contre l'aggravation actuelle de la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne", rappelle le correspondant sur place. Au-delà des habituelles revendications autour des réfugiés, Gaza subit de plein fouet un blocus très ferme depuis dix ans de la part de l'État hébreu. Ajoutez à cela, le sentiment d'humiliation né il y a quelques mois de après la reconnaissance par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui a donné aux Palestiniens l'impression d'être de plus en plus isolés sur la scène internationale.

Des manifestations tous les vendredis

Ces violences peuvent-elles se poursuivre ? S'étendre à la Cisjordanie ? "Les habitants de Gaza affirment en tout cas vouloir faire perdurer ce mouvement. Ils ont prévu une manifestation géante tous les vendredis jusqu'au déménagement de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Un déménagement prévu le 14 mai prochain", conclut Franck Genauzeau.

