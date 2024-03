Bande de Gaza : "Ce qui manque, c’est la volonté politique", estime la directrice des opérations internationales de Médecins du Monde au sujet de l'aide humanitaire

Selon l'ONU, 95% de la population gazaouie est menacée de famine. Selon Helena Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, les opérations d'aide avancent au compte-goutte en raison d'un "blocus total".

Alors que des camions d’aide humanitaire sont bloqués, 95% de la population de la bande de Gaza (Palestine) est menacée de famine selon l’ONU. "Ça fait maintenant près de cinq mois qu’il y a un blocus total. Avant le 7 octobre, des centaines de camions rentraient tous les jours. (…) Ce qui manque, c’est la volonté politique", indique Helena Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, invitée du 19/20 info.

Selon elle, les opérations "avancent au centimètre chaque jour". Elle explique que les largages aériens opérés par les États-Unis et la Jordanie ont une efficacité "très limitée" en raison, notamment, de la difficulté d’identification des points d’atterrissage, et de la difficulté de la répartition.

"Des objectifs complètement dissonants"

Selon Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, "Israël est clairement responsable du blocage de l’aide humanitaire", une situation qu'il juge "injustifiable et indéfendable".

"Le quai d’Orsay s’implique grandement sur le côté humanitaire. Après, la France a toujours des otages à Gaza et je pense que les calendriers diplomatiques sécuritaires et humanitaires s’entremêlent avec des objectifs complètement dissonants", analyse Michel Derczansky, spécialiste du Proche-Orient et également invité du 19/20 info. Selon lui, si l’urgence humanitaire est "incontestable", la communauté du renseignement et celle diplomatique ne sont pas sur la même longueur d’onde.