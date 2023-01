Nouvelle-Zélande : Chris Hipkins nommé Premier ministre après la démission de Jacinda Ardern

Après cinq ans et demi au pouvoir, Jacinda Ardern a stupéfié le pays en annonçant son retrait soudain du pouvoir.

La Nouvelle-Zélande a un nouveau Premier ministre. Jacinda Ardern a été officiellement remplacée, mercredi 25 janvier, avec l'investiture de son successeur Chris Hipkins. Ce dernier a été salué pour son mandat de près de deux ans en tant que ministre chargé de la lutte contre le Covid-19. Sa nomination à la tête du gouvernement est "le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de [s]a vie", a-t-il déclaré.

Après cinq ans et demi au pouvoir, et à neuf mois des élections législatives, Jacinda Ardern a stupéfié la Nouvelle-Zélande en annonçant son retrait abrupt du pouvoir. Elle a affirmé la semaine dernière n'avoir "plus assez d'énergie" pour continuer à exercer ses fonctions, après avoir géré une éruption volcanique meurtrière (une vingtaine de morts fin 2019), le pire attentat jamais perpétré dans le pays (le massacre de Christchurch) et la pandémie de Covid-19.

Jacinda Ardern a longtemps bénéficié d'une cote de popularité record dans son pays et à l'étranger. Mais celle-ci s'est dégradée ces derniers mois en raison d'une récession menaçante et d'une résurgence de l'opposition conservatrice. Sa démission a déclenché un débat à l'échelle nationale au sujet du dénigrement des femmes dirigeantes. Chris Hipkins a qualifié d'"absolument odieuses" les attaques qu'elle a subies lorsqu'elle était à la tête du gouvernement.