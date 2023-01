"Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie" : la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern annonce sa démission surprise

Arrivée au pouvoir en 2017, Jacinda Ardern, âgée de 42 ans, a longtemps bénéficié d'une cote de popularité record dans son pays et à l'étranger.

"Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires." La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, 42 ans, a annoncé jeudi 19 janvier sa démission à la surprise générale. "Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c'est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé", a-t-elle déclaré lors d'une réunion du Parti travailliste. Après cinq ans et demi au pouvoir, et à neuf mois des élections législatives, elle a affirmé qu'elle continuerait à exercer son mandat de députée.

"Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les prochaines élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons." Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande citée par l'AFP

Jacinda Ardern était devenue Première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017, avant de conduire le Parti travailliste de centre-gauche vers une victoire écrasante lors de l'élection suivante, trois ans plus tard. Elle a précisé que sa démission prendrait effet au plus tard le 7 février, et le caucus travailliste voterait pour désigner un nouveau chef dans trois jours. Le vice-Premier ministre, Grant Robertson, a aussitôt fait savoir qu'il ne serait pas candidat à sa succession.

Durant son mandat, Jacinda Ardern a été confrontée à la pandémie de Covid-19, à une éruption volcanique meurtrière et au pire attentat jamais perpétré dans le pays, le meurtre de 51 fidèles musulmans dans une mosquée de Christchurch par un suprémaciste blanc en 2019. Très populaire à l'étranger, elle a longtemps bénéficié d'un taux d'approbation record en Nouvelle-Zélande. Mais sa cote de popularité et celle de son parti ont récemment chuté dans les sondages, alors que la situation économique se détériore et que l'opposition de droite reprend des forces.