Droits de l’homme : la France épinglée à l’ONU

C. Guttin

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a épinglé la France, lundi 1er mai, pour des discriminations raciales et des violences policières.

La liste des critiques a été longue à l’ONU, lundi 1er mai, car pendant plus de trois heures le Conseil des droits de l’homme a passé en revue la situation de la France. Le pays fait plutôt figure de mauvais élève. Tout d’abord, certains pays ont mis en avant la montée de l’antisémitisme et de la haine contre les musulmans dans le pays. Très rapidement, les critiques se sont concentrées autour de la police et des forces de l’ordre.

Des profilages lors des contrôles ?

La Norvège, ou encore la Suède, se sont inquiétés des dérives policières, notamment lors des manifestations. Le Luxembourg a même appelé à la France à revoir sa politique de maintien de l’ordre. Les forces de l’ordre ont également été critiquées pour des profilages qui seraient faits lors des différents contrôles. La délégation française s’est défendue en expliquant que l’usage de la force était encadré, contrôlé et sanctionné en cas de faute, précise la journaliste de France Télévisions, Camille Guttin.