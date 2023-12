Aide humanitaire : l'ONU lance un appel pour récolter 46,4 milliards de dollars en 2024, sans quoi "les gens le paieront de leur vie"

Les perspectives sont "sombres" pour 2024. Les Nations unies ont lancé un appel pour 46,4 milliards de dollars afin de venir en aide à 180,5 millions de personnes dans le monde. Sans un financement suffisant, "les gens le paieront de leur vie", a averti l'ONU, lundi 11 décembre. Si les yeux sont actuellement braqués sur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, l'ONU rappelle que le Moyen-Orient, le Soudan et l'Afghanistan ont aussi bénéficié d'importantes opérations d'aide internationale.

"Les humanitaires sauvent des vies, luttent contre la faim, protègent des enfants, repoussent les épidémies, et fournissent des abris et installations sanitaires dans les situations les plus inhumaines", a déclaré le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths, dans un communiqué. "Mais le soutien nécessaire de la communauté internationale n'est pas à la hauteur des besoins", a-t-il déploré.

Soixante-douze pays ciblés par l'ONU

Les Nations unies avaient lancé un appel pour 2023 à hauteur de 56,7 milliards de dollars, mais elle n'en a reçu que 35%, soit le pire déficit de financement depuis des années. Les agences de l'ONU ont apporté assistance et protection à 128 millions de personnes. Et 2023 est en passe de devenir la première année, depuis 2010, lors de laquelle les dons pour l'aide humanitaire ont diminué par rapport à l'année précédente.

Aussi, pour 2024, l'ONU a décidé de réviser à la baisse son appel aux dons, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents. Martin Griffiths a reconnu que la somme demandée restait "massive" et serait probablement difficile à rassembler. L'appel aux dons vise à financer des opérations dans 72 pays : 26 Etats en crise et 46 voisins qui en subissent les répercussions, comme l'afflux de réfugiés. La Syrie (4,4 milliards de dollars), l'Ukraine (3,1 milliards) l'Afghanistan (3 milliards), l'Ethiopie (2,9 milliards), et le Yémen (2,8 milliards) sont les principaux pays concernés.