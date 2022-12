Week-end du Nouvel An : quelles sont les prévisions de circulation de Bison Futé jusqu'à lundi soir ?

Après un vendredi et samedi fluides, des difficultés sont à prévoir à partir de dimanche dans l'est du pays et en Ile-de-France. Les perturbations devraient se prolonger lundi, veille de rentrée scolaire.

Allez-vous commencer l'année dans les bouchons ? Alors que de nombreux Français seront en déplacement pour le réveillon du Nouvel An, Bison Futé ne signale pas de difficultés particulières à l'échelle nationale vendredi 30 ou samedi 31 décembre. L’ensemble du pays est classé vert dans le sens des départs et des retours. Les choses se compliquent en revanche pour la journée du dimanche 1er et du lundi 2 janvier.

Le premier jour de l'année 2023 est classé orange sur une grande partie de l'est de la France. Les retours des stations de ski pourront être à l'origine de difficultés "sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6".

L'orange domine sur les routes de l'Est dimanche

Bison Futé conseille aux automobilistes de traverser l’Ile-de-France avant midi, mais également d'éviter l’autoroute A6, à hauteur de la barrière de péage de Fleury, de 14 heures à 19 heures. L'A7, entre Orange et Lyon, devrait aussi être embouteillée entre 16 heures et 20 heures, à l'instar de l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11 heures à 20 heures.

Les prévisions de trafic sur les routes pour le 1er janvier 2023. (BISON FUTE)

Bison Futé vous conseille par ailleurs de ne pas passer par la N90, entre l’Italie et Albertville, de 15 heures à 19 heures. Enfin, il est recommandé d'éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 13 heures à 20 heures, au risque de se confronter à une attente supérieure à une heure.

Des perturbations lundi, veille de la rentrée

La rentrée scolaire étant exceptionnellement prévue un mardi, le 3 janvier, des difficultés sur les routes sont à signaler dimanche et lundi, "dans l’est du pays et en Ile-de-France dans le sens des retours". Il est ainsi conseillé de rejoindre ou traverser l’Ile-de-France avant 11 heures lundi, d'éviter l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 15 heures à 20 heures.

L'A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, pourrait également être bien engluée de 11 heures à 19 heures, à l'instar de l'A6 entre Lyon et Beaune entre 12 heures à 14 heures.