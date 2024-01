Réveillon : la grande foule sur les Champs-Élysées

De la joie, de la fête et un feu d’artifice… le passage à 2024 a été célébré dans les rues de Paris par près d’un million de personnes. Un réveillon aux couleurs des JO et sous le signe de la sécurité.

Le passage à l’année 2024 a été célébré cette nuit par près d’un million de personnes rassemblées sur les Champs-Élysées. L’occasion aussi de marquer un passage à la nouvelle année unie et en portant un message de paix. Feu d’artifice devant les plus beaux monuments français, concert des plus grands artistes francophones, tout était réuni pour passer une bonne soirée.

Un test pour les JO 2024

Un moment d’émerveillement pour des touristes allemands qui découvrent Paris. "C’est incroyable, c’est bien mieux que ce à quoi je m’attendais. On a eu une place au premier rang, je n’arrive pas à y croire", explique le touriste. La France, toujours en risque élevé d’attentat, a déployé 6 000 policiers et gendarmes dans la capitale. Cette nuit représentait également un test grandeur nature pour le pays qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques cet été.