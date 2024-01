Nouvelle année : les Français tiennent-ils leurs bonnes résolutions ?

Avec ce passage en 2024, avez-vous déjà pensé à vos bonnes résolutions ? Certains se promettent de faire plus de sport, de mieux manger ou encore de mieux respecter l’environnement.

La nouvelle année marque aussi le temps des remises en question et des bonnes résolutions. Quelles sont celles des Français ? Parmi les personnes rencontrées par France Télévisions, certains envisagent "d’être un peu plus écolo", d’autres de "mieux réviser les cours", d'"arrêter de fumer", d'"essayer de perdre du poids" ou encore de "reprendre le sport".

Une vie plus saine pour 2024

Si la plupart semble résolue à une vie plus saine pour 2024, dans les années 80 et 90, les préoccupations étaient ailleurs. "Être sage avec mes parents", "trouver chaussure à mon pied" ou "faire plaisir à ma femme" étaient alors des propositions citées par les passants. Déjà au XIXe siècle, Alexandre Dumas fils faisait ce constat : "Les résolutions sont comme des anguilles ; on les prend aisément, le diable est de les tenir." Comment faire pour s’y tenir, dans ce cas ? "En prendre peu", pas plus de trois, recommande notamment Zélie Willem, coach en développement personnel.