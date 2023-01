Nouvelle année : ces bonnes résolutions qui permettent de faire des économies

Les bonnes résolutions prises le 1er janvier peuvent être bénéfiques pour le porte-monnaie. Voici quelques idées pour faire des économies cette année.

Une nouvelle année qui démarre est toujours l'occasion de se donner de nouveaux objectifs. Faire des économies peut en faire partie. Ce serait, en tout cas, l'une des bonnes résolutions des Français pour cette année 2023. Une habitante de Strasbourg (Bas-Rhin) compte par exemple "acheter plus local", tandis qu'une autre souhaite "acheter moins de vêtements". Une passante abonde et souligne l'importance de "la seconde-main" pour éviter "la surconsommation tout le temps".

Troquer sa voiture contre un mode de transport plus doux

Une chose est sûre, changer certaines de nos habitudes peut être difficile, mais bénéfique pour notre bien-être et la planète, comme pour notre portefeuille. Certains prévoient ainsi de réduire ou arrêter leur consommation de tabac. À 10 euros le paquet en moyenne, renoncer à la cigarette peut en effet faire économiser plus de 3 600 euros par an aux plus gros fumeurs. Autre idée : troquer le plus souvent possible sa voiture contre un mode de transport plus doux, comme le vélo. Côté alimentation, les prix n'ont cessé de grimper en 2022, mais pour certains, le fait de cuisiner maison permet de faire des économies.