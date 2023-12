M. Martel, J-C. Batteria, C. Hilary, S-A. Ho, V. Jové, M. Le Rue

Nouvel an : l’association "Prévention routière" mobilisée dans 40 villes - (FRANCEINFO)

À trois jours du réveillon du Nouvel an, les campagnes de préventions sur les dangers de l’alcool se multiplient. L’association "Prévention routière" tient à sensibiliser les Français avant les fêtes.

La nuit du réveillon de la nouvelle année est l’une des plus meurtrières. En cette période de fêtes de fin d’année, les campagnes de préventions sur les risques de l’alcool, et notamment au volant, se multiplient. L’association "Prévention routière" se mobilise dans une quarantaine de villes pour sensibiliser les Français, à trois jours du Nouvel an.

Attention au dosage de ses verres !

"J’essaye de me raisonner à un verre, si je sais que je prends le volant après", assure une passante. Mais près d’un Français sur trois devrait conduire lors du réveillon. "Quand on est à la maison, les verres qu’on se sert sont plus larges qu’au bar ou au restaurant (…). Il faut quasiment multiplier par deux quand c’est de la consommation à la maison", prévient Patrick Dixneuf, président de l’association "Prévention routière".