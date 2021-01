Nouvel An : de l'espoir pour entamer 2021

Une bonne année et, surtout, la santé. Plus que jamais. Après une année 2020 très particulière, les Français ont de l'espoir pour 2021. Tous prient pour que le pays puisse sortir de la crise sanitaire liée au coronavirus afin retrouver la vie d'avant. Ce message d'espoir a été porté par Emmanuel Macron lors de ses vœux, jeudi 31 décembre. Le président de la République a notamment évoqué le début "d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne" dès le printemps 2021.

Se libérer du coronavirus en 2021

"On va sortir de l'obscurité. Je pense que c'est important de le dire. Moi je me dis quand même que les sceptiques qui entendent parler des nouveaux matins qui chantent vont se dire : "on a déjà entendu cette rengaine plusieurs fois". Mais, en tout cas, c'est important de la tenir", estime le psychiatre Serge Hefez au micro de France 3. Avec de la chance, 2021 permettra de se libérer du coronavirus. Mais tous les vœux ne seront peut-être pas exaucés.

