Nouvel An 2022 : dans quels lieux sortir, à l’heure des restrictions ?

Plusieurs possibilités de sorties se dessinent, vendredi 31 décembre, "contrairement à l’année dernière où tout était fermé", rappelle Josselin Debraux, sur le plateau de France 2. "Les restaurants, les cabarets et les bars sont ouverts pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, et vous accueillent sur présentation d’un pass sanitaire valide", précise le journaliste. Il y aura toutefois deux spécificités dans ces établissements : l’interdiction de danser, et la fermeture anticipée des bars et restaurants "à 1h du matin pour Lyon (Rhône), Toulon (Var) ou encore Brest (Finistère)", indique Josselin Debraux.

La consommation d’alcool interdite sur la voie publique partout en France

Strasbourg (Bas-Rhin) fait figure d’exception, puisque l’ouverture est autorisée jusqu’à 3h du matin. "Il n’y aura toutefois pas de restriction de déplacements, pas de couvre-feu, mais les autorités souhaitent limiter le nombre de déplacements", ajoute le journaliste. La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique sur tout le territoire national, sous peine d’une amende de 135 euros. Sans oublier le masque, "obligatoire en extérieur dans de très nombreuses villes et départements, comme par exemple à Tours (Indre-et-Loire), La Rochelle (Charente-Maritime) ou encore Valence (Drôme)".