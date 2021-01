Nouvel An 2021 : un réveillon inédit partout en France

À Paris, le soir du réveillon du Nouvel An, l’avenue des Champs-Élysées est un lieu symbolique pour beaucoup de Français. Jeudi 31 décembre, pourtant, l’ambiance n’y était pas à la fête. Sur la plus belle avenue du monde, les contrôles se sont enchaînés. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le Nouvel An s’est fait aux balcons. Certains ont bravé le couvre-feu, sans se préoccuper de l’amende infligée. "On a payé une amende de 180 euros, mais bon, ce sont les risques du métier", s’amuse un groupe de jeunes.

Une fête "sobre"

Beaucoup ont toutefois passé le réveillon à la maison, en petit comité. "On aurait bien voulu le fêter avec des amis, mais par respect pour les personnes impactées, on sentait que c’était plus juste d’avoir une fête sobre", confirme une mère de famille. À minuit, au moment de trinquer, l’espoir était quand même de mise en se souhaitant une année 2021 plus sereine.

