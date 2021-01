Nouvel An 2021 : les célébrations à travers le monde

Pour beaucoup, le passage à 2021, après une année de crise sanitaire sans précédent, a été ressenti comme un soulagement. À New York (Etats-Unis), certains ont dansé sur Times Square pour fêter le Nouvel An et oublier les mois difficiles. Un an après l’apparition du Covid-19 à Wuhan, des milliers de Chinois s’embrassent et font la fête. La Chine a été le premier pays malade, mais aussi le premier pays guéri de l’épidémie. Une image symbolique, qui donne de l’espoir pour 2021.

Fête collective à Taïwan et feux d’artifice en Grèce

Ils étaient aussi des milliers à Taipei (Taïwan) à fêter le Nouvel An dans la rue. L’île a été largement épargnée par la pandémie de coronavirus, grâce à une prévention précoce et à la quarantaine imposée à tous les voyageurs. Au Brésil, la mythique plage de Copacabana à Rio de Janeiro, d’ordinaire bondée, est restée presque vide. En Grèce, le ciel d’Athènes et l’Acropole ont été illuminés par les feux d’artifice, se faisant, eux aussi, porteurs d’espoir pour une nouvelle année que le monde espère meilleur.

