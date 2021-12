DIRECT. Nouvel An : 95 000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour assurer la sécurité du réveillon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NOUVEL_AN

: Ludovic Rioux, secrétaire de la CGT des livreurs à vélo de Lyon, dénonce un "turnover extrêmement important, des bas salaires rattrapés par le Smic au 1er octobre" et une prise en charge insuffisante du matériel par l'entreprise.

: La CGT de l'entreprise de livraison de repas Just Eat appelle à des débrayages ce soir pour un "réveillon des livreurs", à Paris et Lyon notamment, afin de réclamer une amélioration des salaires et des conditions de travail.

: C'est l'une des traditions de nos amis de la radio franceinfo : à chaque nouvelle année, un bêtisier des 365 derniers jours est réalisé. Celui de 2021 est particulièrement réussi !

: En attendant les vœux du chef de l'Etat, les candidats à l'élection présidentielle se sont d'ores et déjà plié à cet exercice. La socialiste Anne Hidalgo y appelle les Français à "faire gagner la gauche républicaine, sociale, écologique et de progrès". "Adieu la faiblesse, la soumission et la démission, adieu Emmanuel Macron, bonjour la France !", lance de son côté le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, qui se projette dans un scénario où il remporte le scrutin.

: Le Nouvel An approche en métropole, mais pour certains expatriés français, les douze coups de minuit sonneront dès cet après-midi ! Si vous fêtez l'arrivée 2022 dans les prochaines heures, dans votre pays de résidence, et que vous souhaitez partager cette expérience en vidéo pour le journal de 20 Heures, n'hésitez pas à contacter notre consœur de France Julie Vitaline par e-mail, à l'adresse julie.vitaline[at]francetv.fr.

: Voici le point sur l'actualité :



La France est frappée de plein fouet par le variant Omicron, devenu majoritaire dans les contaminations au Covid-19. Pas moins de 206 243 nouveaux cas ont été recensés hier par les autorités sanitaires.



• Comment fêter le passage à la nouvelle année dans un contexte sanitaire si tendu ? Alors qu'Olivier Véran annonçait mercredi que plus d'un million de Français étaient actuellement positifs au Covid-19, certains pourraient être tentés de festoyer entre personnes contaminées. Bonne idée ? Pas si sûr.



• Emmanuel Macron adressera à 20 heures les derniers vœux de son mandat de président. L'entourage du chef de l'Etat assure à franceinfo que son discours sera volontariste et optimiste, malgré la situation sanitaire qui confine au "merdier", selon un de ses amis.



• Le gouvernement interdit la vente aux consommateurs de fleurs de cannabis au CBD, selon un arrêté paru au Journal officiel.

: La mobilisation des forces de l'ordre est légèrement inférieure à celle de l'an passé, où le dispositif avait été renforcé pour faire respecter le couvre-feu. Le chiffre demeure toutefois dans la moyenne des années précédentes, indique-t-on au ministère de l'Intérieur.

: Du côté des autorités, on se prépare aussi à cette soirée du réveillon. Quelque 127 000 effectifs du ministère de l'Intérieur, auxquels s'ajoutent près de 3 200 militaires de la force Sentinelle, seront mobilisés, indique-t-on place Beauvau.

: On sera quelques amis (7 adultes et 5 enfants). On se fait un autotest avant de se retrouver mais sinon on va essayer de fêter comme s'il n'y avait pas de Covid (sans trop s'embrasser quand même !) On a tous besoin d'un semblant de normalité même si ce n'est que pour quelques heures. Merci pour votre travail tout au long de l'année et bonne et merveilleuse année 2022 à tous.

: Positif au Covid, je passe la soirée chez moi mais là télé et France 2 vont me réconforter avec la grande soirée à Chantilly ! 🎶

: Bonjour Franceinfo ! Nous souhaitions danser toute la nuit avec des amies, et fêter dignement l’arrivée de 2022. On a vite su que ça ne serait pas possible, donc réveillon à quatre à domicile…et ça sera très bien aussi. 😊Bon réveillon à tous !

: Oui, au lieu d'aller réveillonner à Arcachon avec des potes pas vus depuis deux ans pour certains, nous allons faire une raclette avec seulement mes parents, eux-mêmes privés de leurs amis cas contact. C'est moins fun mais plus sûr, et plus calme... 😊😊

: Etant libertins, nous vous laissons deviner. Vaccins et tests PCR négatif demandés par nos hôtes.

: Avec ma compagne, on se fait tester. Si l'un de nous est positif, on va annuler ce qu'on avait prévu avec nos amis. C'est dommage mais protégeons-nous et protégons les autres !

: Vous êtes très, très nombreux à nous faire part de vos projets de réveillon souvent bouleversés par la situation sanitaire. C'est aussi mon cas. Je vous souhaite à tous bien du courage, et bien sûr un bon dernier jour de l'année !

: Médecins, épidémiologistes et infectiologues déconseillent de manière générale aux personnes positives de se regrouper pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Car même s'ils sont limités, les risques de réinfection et de co-infection existent, ainsi que l'éventualité de contaminer des personnes négatives lors du trajet jusqu'au lieu de la fête. Nous vous expliquons tout ici.

: Face à la forte poussée épidémique, certaines personnes contaminées par le Covid-19 envisagent de réveillonner entre personnes testées positives. Que penser de cette idée ? Nos journalistes Benoît Zagdoun et Pauline Lecouvé ont interrogé des spécialistes.

: Petite curiosité : comment comptez-vous passer le réveillon ce soir ? La situation sanitaire vous a-t-elle incités à revoir vos plans ?

: Corse-Matin, L'Est républicain, La Charente libre... De nombreux quotidiens régionaux consacrent leur une aux festivités de la Nouvelle année perturbées une nouvelle fois par le Covid-19.





: Du côté du Figaro, la rétrospective de l'année concerne les marchés financiers. Le CAC 40 a gagné près de 30% au cours des douze derniers mois, écrit le quotidien.







: #PRESIDENTIELLE Le Parisien consacre sa une à l'incertitude que fait peser la situation sanitaire sur la campagne électorale. Dernier jour de l'année oblige, le quotidien revient également sur les personnalités qui ont marqué l'année.







: Cette nouvelle annoncée, place au premier point sur l'actualité :



La France est frappée de plein fouet par le variant Omicron, devenu majoritaire dans les contaminations au Covid-19. Pas moins de 206 243 nouveaux cas ont été recensés hier par les autorités sanitaires.



• Comment fêter le passage à la nouvelle année dans un contexte sanitaire si tendu ? Alors qu'Olivier Véran annonçait mercredi que plus d'un million de Français étaient actuellement positifs au Covid-19, certains pourraient être tentés de festoyer entre personnes contaminées. Bonne idée ? Pas si sûr.



• Emmanuel Macron adressera à 20 heures les derniers vœux de son mandat de président. L'entourage du chef de l'Etat assure à franceinfo que son discours sera volontariste et optimiste, malgré la situation sanitaire qui confine au "merdier", selon un de ses amis.



• Joe Biden a menacé Vladimir Poutine d'une réponse ferme à toute invasion russe en Ukraine, lors d'un échange téléphonique hier soir. Le président russe a de son côté affirmé que de nouvelles sanctions contre Moscou seraient "une erreur colossale".