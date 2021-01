Agenda : quels sont les grands rendez-vous de l'année 2021 ?

L'année 2021 sera marquée par plusieurs grands événements. Le 20 janvier, le démocrate Joe Biden sera investi et deviendra officiellement président des États-Unis au cours d'une cérémonie virtuelle. En février, Venise (Italie) devrait maintenir son traditionnel carnaval. Rio de Janeiro (Brésil) et Nice (Alpes-Maritimes) ont annulé le leur. En mars, direction les tribunaux pour le jugement du procès fleuve du Mediator, le 29. Quelques jours plus tôt, le 17, Nicolas Sarkozy sera jugé dans l'affaire Bygmalion, au sujet du financement de sa campagne présidentielle de 2012.

Euro de football et JO durant l'été 2021

Au printemps, le festival de Cannes devrait se tenir. Reste à savoir si le public sera autorisé à y participer. Même chose pour les deux grands rendez-vous sportifs annulés en 2020 : l'Euro de football et les Jeux olympiques, prévus cet été. En septembre, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvrira en France. Outre-Rhin, la chancelière Angela Merkel passera la main, après 15 ans au pouvoir. Enfin, l'astronaute français Thomas Pesquet, 42 ans, rejoindra une nouvelle fois la Station spatiale internationale.

