Sécurité : derniers préparatifs sur les Champs-Élysées

Il est 18 heures et la circulation s'arrête sur les Champs-Élysées à Paris, lundi 31 décembre. Les policiers bloquent tous les accès. Peu à peu l'avenue se remplit de passants et de touristes, venus célébrer le Nouvel An, la plupart rassurés par les forces de l'ordre. "Le dispositif est impressionnant, important donc on se sent en sécurité pour ce Nouvel An", commente un passant venu fêter la Saint-Sylvestre. Le dispositif de sécurité est effectivement très renforcé face à la menace terroriste et aux appels des "gilets jaunes" à manifester.

L'alcool interdit sur la voie publique

Déjà aux abords des Champs-Élysées, l'attente est longue. Par peur d'être pris pour cible, les commerçants se barricadent. "D'habitude on ferme plutôt à 23 heures", explique Armand Vérodin, responsable sécurité d'un magasin de l'avenue. Le spectacle son et lumière est maintenu. Pour éviter tout débordement, l'alcool sera interdit sur la voie publique.

