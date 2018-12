Réveillon : le foie gras super star

Sur ce marché de Peyrehorade, dans les Landes, les négociations entre producteurs-vendeurs et acheteurs de foie gras sont plutôt apaisées en cette fin 2018. Dans le Sud-Ouest, comme au plan national, la production de foie gras a retrouvé des couleurs et un quasi-retour à la normale, cette année, après deux années successives de crise de grippe aviaire. "On est content d'avoir fini cette année sereinement, avec une belle production, de la bonne qualité. Les producteurs ont bien travaillé et la demande était présente. C'est une belle année", explique Sandrine Paris- Lesgourgues, gérante de la société Paris foies gras.

90% des Français consommeront du foie gras pour les fêtes

Depuis deux ans, les coûts de production ont augmenté de 15%. Alors, sur le marché de Peyrehorade, les clients ne rechignent plus à payer un prix qui reste élevé, mais stabilisé. "Il faut être conscient de la crise économique dans laquelle on est actuellement, donc on ne peut pas faire n'importe quoi", confie Maurice Lesgourgues. Selon l'interprofession, le Cifog, 90% des Français consommeront du foie gras pour les fêtes de fin d'année.

Le JT

Les autres sujets du JT