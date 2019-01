Nouvel An : le monde en fête

À Londres (Royaume-Uni), les premières secondes de 2019 sont accompagnées du son du Big Ben. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale britannique pour admirer le feu d'artifice et ses reflets sur la Tamise. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York (États-Unis), sur Time Square, malgré une pluie battante la foule se presse pour célébrer la nouvelle année, accompagnée par Frank Sinatra. Des baisers de cinéma et des chapeaux loufoques au cœur de la ville qui ne dort jamais.

Quelques pas de danse pour 2019

Un peu plus au sud, sur la plage de Copa Cabana à Rio de Janeiro, les Brésiliens réveillonnent en blanc, symbole de paix pour l'année à venir. Ici, 2019 commence forcément avec quelques pas de danse. "C'est encore mieux que ce que j'espérais, Rio est une ville merveilleuse", explique une vacancière. "Je veux que les gens soient ensemble pour l'amour, pour la paix, pour l'égalité et pour que le pays aille mieux", souhaite un Brésilien.

