Incendie : des policiers sauvent 49 habitants le soir du réveillon

La nouvelle année aurait pu tourner au drame pour ces habitants d'un immeuble de Girgny (Essonne). Il est un peu plus de minuit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, quand un incendie se déclare au troisième étage. Par chance, les habitants de ce logement ne sont pas présents. Les fumées se propagent et menacent d'autres logements. Heureusement, en quelques minutes, tout l'immeuble est évacué. Le feu n'a fait aucune victime. "On était en train de prendre du champagne et on a entendu 'sortez, sortez, il y a le feu'. C'est comme ça qu'on est sorti précipitamment", témoigne une habitante.

Des policiers félicités pour leur dévouement

Les policiers avaient été appelés pour un feu de voiture, ils craignent une embuscade dans ce quartier parfois sensible. Arrivés sur place, ils découvrent l'immeuble en flammes. Ils n'ont aucun équipement de protection, pourtant, ils n'hésitent pas à entrer dans l'immeuble. D'autant plus que de nombreux habitants dormaient. Le 2 janvier, ces policiers ont été félicités par leur hiérarchie pour leur dévouement. Le feu serait dû à un problème électrique.