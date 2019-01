Champs-Élysées : un réveillon sans accroc

Un instant de fête immortalisé par des centaines de milliers de personnes. Les Champs-Élysées étaient illuminés de monde pour le passage à la nouvelle année, avec de nombreux touristes venus du monde entier. "Je ne connais pas d'endroit aussi merveilleux qu'ici", se réjouit une touriste. "On est juste là pour célébrer, avec vous tous", complète un couple de touristes. Au milieu de la foule, quelques centaines de "gilets jaunes" sont venus, eux aussi, célébrer la Saint-Sylvestre, dans le calme, mais à leur manière.

"Le mouvement ne s'éteint pas"

Quelques secondes après le feu d'artifice, les revendications reprennent. "On ne lâche rien. On est là pour faire acte de présence. Le mouvement ne s'éteint pas", explique un "gilet jaune". "On souhaite de l'amélioration pour 2019, ça ne peut pas être pire que 2018", ajoute un autre manifestant. Certains touristes sont surpris et souhaitent une résolution du conflit pour 2019. Vers 2h du matin, les forces de l'ordre évacuent l'avenue. La situation se tend, mais très vite la circulation peut reprendre sur les Champs-Élysées.

Le JT

Les autres sujets du JT