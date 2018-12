Allocution du président : comment renouer le lien avec les Français ?

"Il parait bien loin le temps où Emmanuel Macron lançait à ses détracteurs : 'qu'ils viennent me chercher'", souligne la journaliste Danièle Sportiello, sur le plateau de France 3, alors que l'allocution de fin d'année du président de la République est très attendue. "Cette bravade c'était avant les 'gilets jaunes' qui l'ont pris au mot, qui l'ont obligé à lâcher du leste sur le pouvoir d'achat et à changer de méthode. Le côté 'je décide et ça n'a qu'à suivre', visiblement, c'est fini. Demain [lundi 31 décembre], lors de ses vœux, le président devra montrer aux Français qu'il veut gouverner non pas en dépit d'eux, mais avec eux et aussi avec les élus locaux, qu'il a beaucoup négligés", explique-t-elle.

Évaluer l'impact des réformes

Emmanuel Macron a été élu sur sa volonté de réforme, mais "réformer aujourd'hui serait suicidaire", analyse Danielle Sportiello. "Il est fragilisé et impopulaire. Mais le président peut se nourrir de ce grand débat national qui va être lancé dans deux semaines pour tenter de renouer le lien avec les Français et aussi pour tester et évaluer l'impact des réformes à venir, comme les retraites ou l'assurance chômage".

