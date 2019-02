Eurozapping : turbulences politiques en Espagne ; un airbag contre les avalanches

Le budget rejeté en Espagne. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a été mis en minorité. Son budget a été retoqué. Il vient de perdre le soutien des indépendantistes catalans. La droite jubile. Face à ce blocage, le Premier ministre va devoir convoquer des élections législatives anticipées.

La Suède veut arrêter les tueurs avant leur crime

L'informatique pour traquer les tueurs en Suède. Et si on avait pu arrêter Anders Breivik avant qu'il commette 77 meurtres ? Un logiciel analyse toutes les données d'un individu, ses traces sur les réseaux sociaux et les compare à 28 000 profils de tueurs. Il pourrait prévenir le pire. 60% des tueurs ont annoncé leur crime avant leur passage à l'acte.

Des airbags électriques contre des avalanches en Suisse. Pour surnager sous une coulée de neige, l'airbag de la société Alpride permet de rester en surface. Les chances de survie sont multipliées par deux. Seul bémol : il faut compter 800 euros pour ce système de sécurité.

